Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканала BFMTV назвал абсолютно законным осторожное отношение России к продвижению НАТО к её границам. При этом он отметил, что суверенитет Украины должен соблюдаться.

Украина была русской на протяжении веков. Поэтому понятно, что Россия не хочет иметь американцев и НАТО у своих границ <…>. Абсолютно легитимно, что Россия очень осторожна к тому, что НАТО бесконечно продвигается. Это абсолютно нормально. Но с другой стороны, Украина сегодня — суверенное государство, и её суверенитет должен соблюдаться, — сказал Земмур.

По его словам, заявления об «агрессии РФ» используются как предлог для большего размещения военной техники НАТО вблизи российских границ, несмотря на то что Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».

Ранее о возможном наступлении России на Украину в начале 2022 года сообщило издание Associated Press. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон намеренно проводит «спецоперацию» по нагнетанию ситуации вокруг Украины и кризиса с её самопровозглашёнными республиками. При этом в США пытаются переложить вину за происходящее на Россию, регулярно устраивая провокационные акции у её границ.