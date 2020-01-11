https://static.news.ru/photo/304323de-347e-11ea-805c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей. Его эпицентр располагался в Мраморном море на глубине 18 км.

Землетрясения не редкость в Северо-Анатолийском разломе. Но является ли это землетрясение предвестником большего, сказать никто не берётся, — сообщила турецкая газета «Хюрриет».

О пострадавших или разрушениях не сообщается. Власти Турции призывают людей не поддаваться панике, но и не забывать о мерах предосторожности.

В 1999 году в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, тогда погибли 17,5 тыс. человек.

Как ранее писал NEWS.ru, сейсмологи зарегистрировали в Олюторском районе на севере Камчатки подземные толчки силой до 6,9 балла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 км, а их эпицентр находился на 144 км севернее села Ачайваям. В некоторых населённых пунктах землетрясение ощущалось силой до двух баллов.