Ветеринар прооперировал кошку во время землетрясения и попал на видео В Турции оперировавший кошку ветеринар не прервал процедуру при землетрясении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Турции ветеринар, оперировавший кошку, не прервал процедуру во время землетрясения, сообщает местная газета Yeni Şafak, опубликовав соответствующие кадры. Медик покинул клинику вместе с животным и продолжил оперативное вмешательство прямо в багажнике автомобиля.

По данным издания, землетрясение магнитудой 6,2 застало ветеринара во время операции у побережья Силиври (пригород Стамбула) в 12:49 (время совпадает с московским). Но, несмотря на усилия медика, хозяин животного заявил, что его питомца придется оперировать еще раз.

Днем 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Следом стало известно о почти 10 афтершоках. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 3,1 до 4,9.

Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях, включая Бурсу. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, избегать использования лифтов и держаться подальше от поврежденных зданий.

Глава МВД страны Али Ерликая заявил, что власти Турции приступили к оценке ущерба от землетрясения в Стамбуле. Работы проводит Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что землетрясения не привели к возникновению «проблемной ситуации» в городе. По его словам, он получает последние данные от всех профильных ведомств города.