16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Землетрясение произошло в Тихом океане

18:53, 14 февраля 2021
Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

В Тихом океане возле относящейся к Новой Каледонии группе островов Луайоте произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в Геологической службе Соединённых Штатов.

Там рассказали, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 440 км к юго-востоку от города Тадине, население которого составляет 7,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Угроза цунами в связи с толчками не объявлялась, передаёт ТАСС.

13 февраля в Японии произошло землетрясение. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1. Сильные толчки ощущались в столице страны Токио. Эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима.

Практически сразу же была объявлена угроза цунами. Подземные толчки ощущались в десяти регионах северной, северо-восточной и центральной частей Японии. В метеорологическом управлении предупредили, что более слабые афтершоки вероятны ещё в течение недели, их уже зафиксировано более 20. При этом основные подземные толчки, как считают японские сейсмологи, также были «отложенным» афтершоком землетрясения, состоявшегося 11 марта 2011 года, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео