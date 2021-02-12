Землетрясение произошло в Тихом океане

В Тихом океане возле относящейся к Новой Каледонии группе островов Луайоте произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в Геологической службе Соединённых Штатов.
Там рассказали, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 440 км к юго-востоку от города Тадине, население которого составляет 7,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Угроза цунами в связи с толчками не объявлялась,
13 февраля в Японии произошло землетрясение. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1. Сильные толчки ощущались в столице страны Токио. Эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима.
Практически сразу же была объявлена угроза цунами. Подземные толчки ощущались в десяти регионах северной, северо-восточной и центральной частей Японии. В метеорологическом управлении предупредили, что более слабые афтершоки вероятны ещё в течение недели, их уже зафиксировано более 20. При этом основные подземные толчки, как считают японские сейсмологи, также были «отложенным» афтершоком землетрясения, состоявшегося 11 марта 2011 года, писал NEWS.ru.