Землетрясение произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

У северного побережья Папуа — Новой Гвинеи в пятницу, 28 октября, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическое бюро Австралии. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море, в 80 километрах к северо-востоку от округа Богия провинции Маданг. Население округа составляет более 75 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Специалисты отмечают, что угрозы цунами в настоящее время нет.

Ранее стало известно, что в Иркутской области утром 25 октября произошло землетрясение. Его интенсивность оценили в 4 балла. По имеющимся данным, жители Иркутска почувствовали толчки около 8 утра по местному времени (03:00 мск).

Также сообщалось, что в Иркутской области в акватории озера Байкал утром 14 октября произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,9. В Иркутске землетрясение ощущалось как 5, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3–5.

В Бурятии толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований республики. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.