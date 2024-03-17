Землетрясение произошло у берегов Никарагуа У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Никарагуа, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр находился в 67,5 километра к западу от города Чинандега, передает ТАСС.

Население этого города насчитывает 136 тысяч человек, информация о пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Также известно, что очаг подземных толчков залегал на глубине 52 километра.

Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в пятницу, 8 марта, у побережья Курил. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров, эпицентр находился в Тихом океане в 53 километрах восточнее острова Симушир.

Ранее два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга: первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 произошел в 131 км от города.

Также сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на Алтае. Эпицентр находился в горной местности. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет.