Землетрясение произошло у берегов Аляски

https://static.news.ru/photo/c96e216c-bea8-11ea-8acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 5 июля в Тихом океане у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов.

Толчки зафиксированы в 08:53 (11:53 по московскому времени) в 219 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, уточняет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на юге Ирана. Очаг находился на глубине 10 километров.