Землетрясение произошло на юге Японии

https://static.news.ru/photo/e8bb9390-ad93-11ea-b861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в ночь с 13 на 14 июня на юге Японии. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Эпицентр землетрясения находился в районе отдалённого острова Амами, очаг залегал на глубине 160 км, — сообщает ТАСС со ссылкой на данные национального метеорологического управления Японии.

Как писал NEWS.ru, метеорологическое управление Японии 30 мая заявило о землетрясении на севере страны магнитудой 5,8. Угроза цунами не объявлялась. Очаг находился на глубине 90 км в океане, а эпицентр — рядом с округом Токати. Во всех районах Хоккайдо ощущались подземные толчки. Пострадавших не было.