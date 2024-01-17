Землетрясение произошло на юге Филиппин

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

На острове Минданао в южной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 15:32 по московскому времени.

Как сообщает центр, землетрясение зафиксировали в 26 километрах к северо-востоку от города Хинатуан. Очаг залегал на глубине 51 километр. Сведений о жертвах и разрушениях нет.

Днем ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-востоке Казахстана. Подземные толчки ощущались на территории области Жетысу, которая находится в 230 километрах от города республиканского значения Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

В тот же день в Японии произошел мощный выброс вулканических пород в радиусе около километра от кратера на юго-западном японском острове Суваносэ. Из-за этого в районе объявляли третий уровень опасности, который означает запрет на приближение к вулкану на расстояние менее двух километров. Данных о пострадавших и разрушениях на острове не поступало. Правительство Японии сформировало кризисный штаб для сбора информации.