Землетрясение произошло на востоке Турции

https://static.news.ru/photo/a13514d4-ae5a-11ea-8497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Три человека пострадали при землетрясении в провинции Бингёль на востоке Турции. Об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова, — сообщил чиновник.

По его словам, во время разгула стихии рухнула наблюдательная башня жандармерии. Один человек находится под завалами, ещё двое пострадавших имеют лёгкие ранения. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Ранее на китайскую провинцию Гуандун на юго-востоке страны обрушился тропический шторм «Нури». Его скорость достигала 23 метров в секунду. Метеорологи считают, что «Нури» будет двигаться со скоростью 20–25 километров в час на северо-запад. Он ослабнет до тропической депрессии во второй половине воскресенья.

NEWS.ru писал, что у побережья Тайваня сейсмологи зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 балла. Очаг находился на глубине 20 километров.