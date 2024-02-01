Землетрясение произошло на границе Киргизии и Китая

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На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает киргизский институт сейсмологии. Толчки были зафиксированы 1 февраля в 01:21 по киргизскому времени.

Очаг подземных толчков находился в Китае, где 23 января было землетрясение магнитудой 7. Однако колебания дошли до Киргизии. В Ыштыке и Беделе, которые расположены близко к эпицентру, интенсивность толчков составила от 2,5 до 3 баллов.

Ранее сообщалось еще об одном землетрясении в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 276 километрах к юго-востоку от Алма-Аты и в 125 километрах к западу от китайского города Аксу, население которого составляет 535 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 9 километров. На данный момент нет информации о возможных жертвах или разрушениях.

До этого Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи заявило о землетрясении в районе ядерного полигона в КНДР. Магнитуда подземных толчков составила 2,4. Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носило естественный характер.