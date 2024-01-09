Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Толчки зафиксировали в районе острова Талауд.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 179 километрах на юго-запад от филиппинского города Генерал-Сантос, его население насчитывает порядка 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 70 километров. Информации о разрушениях не поступало. О пострадавших также не сообщалось.

6 января метеорологическое управление Японии заявило о необычном землетрясении с противоречивыми характеристиками, оно произошло в центре страны. По данным ведомства, магнитуда сейсмособытия составила 4,4, что является типичной характеристикой афтершока. При этом интенсивность по японской шкале достигла шести, что говорит о сильном землетрясении.

Ранее на юге Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в заливе Петра Великого недалеко от островных территорий Владивостока. Землетрясение произошло на глубине 520 км, что не позволило жителям города ощутить его.