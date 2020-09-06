Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в Атлантическом океане

https://static.news.ru/photo/940d0ddc-f01f-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в центральной части Атлантического океана. Его очаг залегал на глубине 10 км.

По данным Геологической службы США, это землетрясение произошло в 9:51 мск, а 13 минутами ранее в северной части Атлантического океана были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Их очаг также залегал на глубине 10 км. Информация об угрозе цунами не поступала.

Как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 60 километрах от посёлка городского типа Палана. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под морским дном в заливе Шелехова у западного побережья полуострова, юго-западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана. По данным регионального ГУ МЧС, жители посёлка ощутили толчки силой в 2–3 балла.