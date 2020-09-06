Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в Атлантическом океане

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в центральной части Атлантического океана. Его очаг залегал на глубине 10 км.
По данным Геологической службы США, это землетрясение
Как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 60 километрах от посёлка городского типа Палана. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под морским дном в заливе Шелехова у западного побережья полуострова, юго-западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана. По данным регионального ГУ МЧС, жители посёлка ощутили толчки силой в 2–3 балла.
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