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Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано на Филиппинах

08:04, 07 февраля 2021
Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В воскресенье у побережья филиппинского острова Минданао произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения располагался в 21 километре на северо-запад от города Диго с населением 116 тысяч человек и в 6 километрах на северо-запад от города Бансалан с населением более 21 тысячи человек.

Глубина залегания очага составила 21 километр.

О пострадавших не сообщается. Информации о разрушениях не поступало.

Ранее NEWS.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу, 6 февраля, в акватории озера Байкал. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятской Республики. 

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