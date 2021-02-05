Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано на Филиппинах

В воскресенье у побережья филиппинского острова Минданао произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По имеющимся данным, эпицентр землетрясения
Глубина залегания очага составила 21 километр.
О пострадавших не сообщается. Информации о разрушениях не поступало.
Ранее NEWS.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу, 6 февраля, в акватории озера Байкал. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятской Республики.