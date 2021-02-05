Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано на Филиппинах

https://static.news.ru/photo/b9758e9a-4959-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В воскресенье у побережья филиппинского острова Минданао произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения располагался в 21 километре на северо-запад от города Диго с населением 116 тысяч человек и в 6 километрах на северо-запад от города Бансалан с населением более 21 тысячи человек.

Глубина залегания очага составила 21 километр.

О пострадавших не сообщается. Информации о разрушениях не поступало.

Ранее NEWS.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу, 6 февраля, в акватории озера Байкал. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятской Республики.