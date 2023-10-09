Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Папуа — Новой Гвинеи

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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал неподалеку от побережья Папуа — Новой Гвинеи землетрясение магнитудой 5,9. Информации о пострадавших нет, сообщило агентство ТАСС.

По данным, эпицентр подземных толчков находился в 179 км к юго-востоку от города Лоренгау с населением около 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Специалисты не объявляли угрозу цунами.

Ранее, 7 октября, на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2, а затем афтершоки. Жертвами катаклизма стали порядка двух тысяч жителей. В Министерстве информации и культуры временного правительства отметили, что в результате стихийного бедствия в провинции Герат разрушено около шести деревень. Примерно 1983 здания лежат в руинах. В районы, пострадавшие от толчков, направили десять спасательных бригад, которые сейчас разбирают завалы и ищут выживших.

29 сентября землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Жители трех населенных пунктов Курильского городского округа ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Разрушений и пострадавших нет.