Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Королевства Тонга

Фото: DanitaDelimont.com/Michael DeFreitas//Global Look Press

Побережье Королевства Тонга

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у западного побережья Королевства Тонга, сообщило Государственное геологическое бюро Австралии. По его данным, очаг залегал на глубине около 600 километров.

Эпицентр подземных толчков находился в океане, в 400 километрах к западу от города Нукуалофа. В данном населенном пункте проживают 22,4 тысячи человек. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет, специалисты не объявляли угрозу цунами в связи с землетрясением.

Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны. Начало поземных толчков зарегистрировали в 18:06 часов по московскому времени. По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 7,2 километра.

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов заявил, что мощные землетрясения произойдут в Стамбуле до 2030 года. По его словам, с точки зрения сейсмической угрозы Турция находится в опасном месте. Однако точную силы спрогнозировать невозможно. С большой долей вероятности следующее крупное землетрясение будет на северной ветке Анатолийского разлома.