Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение было зафиксировано в 03:23 по времени UTC (06:23 мск).

Эпицентр находился в 108 километрах к северо-западу от города Темуко, который насчитывает 238 тысяч жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 22 километра. Информации о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае. Инцидент произошел в 15:59 по времени UTC (18:59 мск) 18 декабря. Эпицентр находился в 102 километрах к юго-западу от города Ланьчжоу, а очаг залегал на глубине 35 километров.

До этого землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в Мраморном море недалеко от побережья турецкой провинции Ялова к югу от Стамбула. Эпицентр находился в 8 км от побережья города Чинарджик. Очаг залегал на глубине 11–14 км. Толчки ощущались в ряде районов Стамбула. Данных о каких-либо разрушениях не поступало.

Тем временем на Филиппинах зарегистрировали сразу 22 землетрясения подряд магнитудой от 5,0 и до 7,7. Последствия засняли очевидцы: разрушен местный торговый центр, электрические провода на улице оборваны. На видеозаписи видно, как прохожие пытаются скрыться от обломков зданий. Также существовала угроза цунами.