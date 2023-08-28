Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Колумбии

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Колумбии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Стихию зафиксировали 27 августа в 21:45 по всемирному времени (UTC) (00:45 мск 28 августа).

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 106 километрах к северо-западу от города Картаго, население которого составляет 134 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. О пострадавших и разрушениях в настоящее время не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 35 километров. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Цзинань, где проживает около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Кроме того, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны. По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 7,2 километра.