Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около побережья Филиппин, его зафиксировали специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По их данным, эпицентр стихии находился в 267 километрах от города Лаоаг.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 35 километров. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Цзинань, где проживает около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Также землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у западного побережья Королевства Тонга. Эпицентр подземных толчков находился в океане, в 400 километрах к западу от города Нукуалофа.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны. По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 7,2 километра.