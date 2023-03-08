Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Индонезии

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У берегов Индонезии в среду, 8 марта, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр стихии находился в 173 километров на юг от города Тондано. Его население составляет порядка 33,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 60 километров.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее в Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Отмечалось, что оно произошло на глубине 12 километров и на территории республики толчки не ощущались.

28 февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Китая и Киргизии. Эпицентр располагался на территории КНР, в 16 км от населенного пункта Нура, очаг залегал на глубине 16 км.