Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае

Фото: Danita Delimont

На северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр. Толчки были зафиксированы около 07:58 по местному времени (02:58 мск) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на территории округа Аксу, очаг залегал на глубине 10 километров. Население округа составляет около 2,7 млн человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло около юго-западного побережья Камчатки. Очаг подземных толчков находился на глубине 65 км.

Перед этим в 35 километрах от побережья курильского острова Матуа произошло землетрясение магнитудой 5,3. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.