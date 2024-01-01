Землетрясение и цунами в Японии 1 января: какой силы, опасность для РФ Власти Японии открыли экстренный штаб после серии землетрясений

Фото: AP/ТАСС

В Японии после серии землетрясений в Исикаве более 30 тысяч домов остались без света, сообщает энергетическая компания Hokuriku Electric Power. Что об этом известно?

Что произошло в Японии 1 января

В Японии произошло несколько землетрясений магнитудой до 7,4. На западном побережье страны объявлена угроза цунами, волны высотой до пяти метров достигли прибрежной зоны за несколько минут после первых толчков. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков, сообщили в метеорологическом агентстве страны.

Примерно 32,5 тысячи домов остались бес света из-за землетрясений. По информации агентства «Киодо», движение всех скоростных поездов «синкансэн» остановлено в японской префектуре Исикава после серии мощных землетрясений.

Отмечается, что правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава.

Телеканал NHK сообщил, что было остановлено движение поездов между станциями Токио и Одавара, между Тоенаси и Син-Кобе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида создал экстренный штаб по сбору и анализу информации. По данным «Киодо», правительству, в частности, было поручено взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии землетрясений.

«Я отдал распоряжения всем профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для защиты жизней людей и ликвидаций последствий землетрясений», — заявил глава правительства.

Также генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси подчеркнул, что в ликвидации последствий, помимо главного пожарного управления страны, выполняющего в Японии роль МЧС, и полиции, будут задействованы бойцы Сил самообороны Японии.

Есть ли опасность для России

На Сахалине объявили угрозу цунами после серии землетрясений в Японии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ТАСС, тревога цунами объявлялась, но эвакуация людей не проводилась.

Также отмечается, что на официальном сайте МЧС была опубликована информация об угрозе цунами и проводимой эвакуации населения в безопасные места. Позднее она была удалена.

Администрация Владивостока в официальном Telegram-канале объявила угрозу цунами после произошедшего в Японии землетрясения. Волна ожидается со стороны Уссурийского залива, ее высота может достичь 0,3 метра. Рыбакам и другим планирующим выйти в море предписано срочно вернуться на берег.

«Согласно информации Центра „Цунами“, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 (12:36 мск)», — говорится в публикации.

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