Земан выступил против отправки военных НАТО на Украину

Президент Чехии Милош Земан выступил против отправки военнослужащих Североатлантического альянса на Украину. Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами. Слова чешского лидера приводит CNN Prima news.

Украина не является частью НАТО. Поэтому отправку военнослужащих туда считаю нецелесообразным, — сказал он.

Накануне Великобритания отправила на Украину порядка 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений вторжения России. Они должны будут обучить украинский спецназ «тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям».

На Украину были направлены британские военные Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) и Особой лодочной службы (Special Boat Service, SBS). Главным образом это специалисты, которые займутся обучением украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что НАТО не будет размещать своих военных на Украине. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, концентрация сил у российских границ увеличится в случае нападения РФ на Украину. Генсек также признался, что у союзников по Альянсу есть разногласия по тому, какую помощь оказывать Киеву.

Он призвал чётко различать готовность НАТО защищать свою территорию и поставки оружия Украине, по которым в Альянсе есть разногласия. Столтенберг отметил, что в вопросе защиты непосредственно членов Альянса никаких разночтений нет.