Земан сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом

https://static.news.ru/photo/846c7df4-5343-11eb-b869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lena Klimkeit/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан сравнил недавние события на Капитолийском холме в Вашингтоне, в результате которых погибли несколько человек, с попыткой организовать нечто подобное украинскому Майдану. Он заявил, что отрицательно относится к этому.

Дональд Трамп не признал поражение [на состоявшихся в США президентских выборах], но что хуже всего — этим [отказом признать победу соперника] он оказался косвенно виновным в смерти своих сторонников, — цитирует его ТАСС.

Земан назвал это трусостью уходящего со сцены политика. И добавил, что не мог вспомнить ни одного американского президента, который покидал свой пост с таким позором.

Кроме того, политик признался, что не любит насильственные революции. Особенно то, что произошло в Киеве в 2014 году.

Не люблю Майдан и то, что было <...> в Киеве, — заявил Земан.

6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США. Спецагенты принимают устные сообщения и информацию с цифровых носителей. В ФБР просят всех свидетелей предоставлять фото- и видеоматериалы противоправных действий.