Земан считает, что чешская контрразведка предвзято относится к России

https://static.news.ru/photo/b6cc0ae2-4ebd-11eb-9c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Чешская контрразведка бездоказательно говорит об угрозах, исходящих для страны со стороны России. Об этом заявил президент республики Милош Земан.

В документе, отправленном в кабмин республики, Земан указал, в частности, что Служба безопасности не выполнила поручение предоставить ему информацию об операциях, проводимых в республике российскими спецслужбами, и имена их сотрудников. Он рекомендовал правительству не продлевать на очередной пятилетний срок полномочия Михала Коуделки на посту главы службы, сообщило издание аktuаlnе.cz.

Полномочия Коуделки истекают летом, и их продление зависит от правительства. Между тем политик 19 ноября в интервью сетевому изданию denikn.cz отметил, что хотел бы остаться во главе ведомства. При этом он опирается на поддержку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, а также большинства политических партий, представленных в национальном парламенте.

В свою очередь контрразведка в своих отчётах, открытая часть которых доступна общественности, ежегодно утверждает, что деятельность российских спецслужб представляет одну из основных угроз для национальной безопасности Чехии.

Коуделка неоднократно утверждал, что Москва и Пекин ведут кампании по дезинформации и запугиванию политиков в сочетании с кибератаками в попытке оказать влияние на чешские органы самоуправления. Глава разведывательного ведомства озвучил свои подозрения на общественных слушаниях, посвящённых защите общественно-политических институтов. Он рассказал, что Китай и Россия готовы использовать комплексный арсенал влияния и для них не существует никаких ограничений.

По мнению директора СБИ, зарубежные спецслужбы стремятся вербовать чиновников из низшего уровня органов самоуправления, затем используя этих агентов по мере их карьерного роста. Также зарубежные разведчики собирают научную информацию и крадут интеллектуальную собственность.

Ранее NEWS.ru писал, что чешская контрразведка посчитала чрезмерным число сотрудников посольства РФ. В ведомстве заявили, что количество сотрудников российского посольства почти в три раза больше работников чешской дипмиссии в Москве. В Праге полагают, что часть их на самом деле является агентами.