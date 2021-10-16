«Зелёные» в ФРГ обвинили Россию в газовом кризисе, но попросили о встрече
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:26, 17 октября 2021
Компрессорная станция в Мальнове в районе Лебус, к северу от Франкфурта-на-ОдереФото: gazprom.ru
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Выступая в эфире телеканала АРД, сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Роберт Хабек призвал действующее правительство Германии обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе. Прямая трансляция велась на официальном сайте телеканала.
Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа. Хранилища газа в Германии не полностью заполнены, а спрос высок. Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось, — заявил Хабек.
При этом он обвинил Россию в политических играх из-за «Северного потока — 2». По мнению Хабека, проект не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы. Тем не менее политик подчеркнул, что правительство Германии может вынести на обсуждение с Россией данный вопрос.
Ранее стало известно, что запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать сложившуюся на европейском газовом рынке ситуацию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало поставок топлива по нему зависит от разрешения властей Германии.