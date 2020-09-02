«Зелёные» призвали остановить «Северный поток — 2» из-за Навального

https://static.news.ru/photo/7a394984-ed4a-11ea-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Schroedter/Global Look Press

Немецкая оппозиционная партия «Союз-90»/«Зелёные» потребовала от правительства ФРГ остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила глава фракции в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт.

Ранее правительство Германии распространило официальное заявление, что российский оппозиционер был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Геринг-Эккардт назвала это «попыткой убийства».

«Северный поток — 2» больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что сведения об отравлении должны иметь «настоящие последствия».

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого год после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием. Между тем информация о начале работ до сих пор не появилась. В Nord Stream 2 AG заявили, что о дальнейших шагах и планах по возобновлению работ сообщат своевременно. В компании пояснили, что строителям осталось проложить примерно 160 км труб.

Как писал NEWS.ru, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер призвала отделять дело Навального от «Северного потока — 2», который реализуется со стороны бизнеса.