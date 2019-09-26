https://static.news.ru/photo/4f11d64a-e116-11e9-b1bf-fa163e074e61_660.jpg Элизабет Мэй Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

На официальном сайте канадской партии «зелёных» была размещена фотография её лидера Элизабет Мэй с многоразовой чашкой в руках. Ранее этот снимок был опубликован в прессе, но на нём политик держала бумажный стаканчик.

В партии признали, что изменили фотографию. Сама Мэй, комментируя явное несоответствие между фото, заявила, что была шокирована, так как помощники не спрашивали её разрешения на внесение изменения.

Извиняюсь за персонал, сделавший это. Не хочу называть их глупыми по телевизору, но там было нечего скрывать. Зачем было фотошопить её? Я не знаю, — заявила лидер Зелёной партии.

They're accused of adding a Green party logo and metal straw https://t.co/Ya7KFTJFnc — The Telegraph (@Telegraph) September 26, 2019

Мэй отметила, что всегда носит с собой свою чашку, а в самолётах пользуется своей посудой, а не пластиковой.

Ранее News.ru сообщал, что власти канадской провинции Новая Шотландия обсуждают законопроект о полном запрете одноразовых пакетов на территории региона.