Зелёная миля: приговорённый в США к казни расист жалуется на своих жертв

Осуждённый за совершённое в 2015 году преступление Дилан Руф ждёт исполнения приговора в тюрьме штата Южная Каролина. В 2017 году суд первой инстанции приговорил его к высшей мере наказания за убийство девяти прихожан — восемь из них женщины — в церкви города Чарльстон. Погибшим было от 26 до 87 лет. Ещё три присутствовавших в церкви прихожанина успели тогда убежать.

Все жертвы 27-летнего Руфа были темнокожими, то есть убийства он совершил по мотивам расовой ненависти. По американским законам это считается hate crime (преступление на почве ненависти к конкретной социальной или этнической группе) и рассматривается как отягчающее обстоятельство.

Дилан Руф, впрочем, и сам не скрывает, что ненавидит темнокожих, — чем критически сокращает возможности собственных адвокатов найти хоть какое-нибудь мало-мальски приемлемое оправдание поступку их подзащитного.

Stephen B. Morton/AP/ТАСС

Я надеялся, что мои выстрелы станут первыми выстрелами в расовой войне, которую я таким образом хотел разжечь, — свидетельствовал в суде обвиняемый.

В августе коллегия из трёх судей апелляционного суда единогласно поддержала смертный приговор суда первой инстанции. Более того, в постановлении коллегии говорится, что даже смертной казни мало, чтобы Руф искупил содеянное перед Богом.

Его преступления взывают к самому суровому наказанию, какое имеется в нашем законодательстве, — говорится в постановлении суда второй инстанции.

Поскольку американская судебная машина отличается своей скрупулёзностью и смертные приговоры не приводятся в исполнение, пока у осуждённого остаётся хотя бы гипотетический шанс добиться его смягчения, Руф ожидает своей участи за решёткой уже шестой год. По солидарному мнению психологов и криминалистов, такое ожидание для смертников является более мучительной пыткой, чем собственно приговор. (На этом феномене, к примеру, построен сюжет романа Стивена Кинга «Зелёная миля».)

Суду на смех

В четверг адвокаты приговорённого расиста заявили в суд новое ходатайство, которое представители закона обязаны будут рассмотреть, невзирая на очевидную смехотворность содержащихся в нём оправданий.

Дилан Руф Chuck Burton/AP/ТАСС

На этот раз юристы увидели нарушение права их подопечного на справедливый суд в том, что в ходе предыдущих слушаний убитых прихожан свидетели выставляли «в чрезмерно позитивном свете». Это, по мнению адвокатов, склонило суд к более суровому приговору, чем если бы судьи знали, что жертвы Руфа — сами далеко не примерные граждане.

Решение суда создаёт опасный прецедент, когда смертный приговор выносится на основании того, что жертвы были «примерными гражданами». Особенно опасно, что в качестве положительных черт их характера приводится религиозность, — указано в новом апелляционном заявлении.

Процесс вынесения и исполнения смертных приговоров в США очень сильно завязан на общественные эмоции, которые в разных штатах имеют разную степень накала, рассказывает NEWS.ru международный юрист-криминолог Александр Волеводз.

Даже у криминологов нет единого мнения, снижает ли смертная казнь уровень преступности. Но среди общественности такой консенсус как раз есть: не имеющие отношения к юридическим тонкостям люди в целом согласны, что за такие поступки, как убийства или сексуальное насилие над детьми, преступники должны платить жизнью. Александр Волеводз профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО

Американское уголовное право по историческим причинам берёт истоки в аналогичном праве британском, которое, опять же по историческим причинам, никогда не отличалось особым гуманизмом (кто бывал в лондонском музее London Dungeon, мог убедиться в этом лично). Уже в наше время США не связаны требованиями Совета Европы, запрещающими смертную казнь (в то время как Россия в этой части подчиняется требованиям СЕ).

Постой, паровоз

Строго говоря, в жалобе может быть написано всё что угодно — сами адвокаты прекрасно понимают, что смысл жалоб не в том, чтобы добиться отмены приговора, а чтобы как можно дольше потянуть время (поскольку работа адвокатов оплачивается повременно). Сегодняшняя жалоба адвокатов Дилана Руфа— именно такой случай.

Бесконечный, иногда десятилетиями тянущийся в американской судебной машине процесс апелляций, кассаций, надзора призван максимально снизить возможность судебных ошибок, которые в случае со смертными приговорами будет невозможно исправить.

В США последнее слово о приведении смертного приговора в исполнение является прерогативой губернатора штата. Он назначает конкретный день и час казни. И часто бывает, что губернатор нарочно затягивает это решение — если, к примеру, приговорённый был членом той же партии, что сам губернатор. Или наоборот —​ губернатор принял решение, а затем проиграл выборы, и оно потеряло силу, — рассказывает профессор МГИМО.

Если и при рассмотрении жалобы в кассации приговор не будет отменён, последней надеждой приговорённого станет жалоба в Верховный суд США. Теоретически у адвокатов Руфа есть шансы: с 1973 года смертные приговоры были отменены для 156 человек. При этом одна из ошибочно приговорённых провела в камере смертников 22 года.

beyonddc/flickr.com

По словам Александра Волеводза, постоянное совершенствование криминалистических технологий — в первую очередь анализ ДНК — позволило доказать невиновность десятков осуждённых к высшей мере. Правда, к делу Дилана Руфа это не относится: он «упорствует в грехе» и отказывается хотя бы «для вида» раскаяться в содеянном.

Руф далеко не первый расист, осуждённый в США за преступления на почве расовой ненависти; однако это первый случай, когда подсудимого приговаривают к смертной казни исключительно на основании закона о hate crimes.

Смертная казнь применяется в 28 штатах США, в том числе в Южной Каролине, а также на федеральном уровне. Такие приговоры, согласно Конституции США, могут быть вынесены только совершеннолетним и только за убийства с отягчающими обстоятельствами. В 2020 году в США смертные приговоры были исполнены в отношении 17 осуждённых. На данный момент исполнения приговоров по всей стране ожидает более 2500 человек.