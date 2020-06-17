«Зелёная» энергетика обогнала АЭС по выработке электричества

https://static.news.ru/photo/1fe7ff96-93a1-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Korniyenko/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Ветряные, солнечные и другие «зелёные» электростанции обеспечили около 10,4% мировой электроэнергии в 2019 году, впервые обогнав АЭС по объёму выработки электричества.

Согласно статистическому отчёту корпорации BP, производство энергии на возобновляемых источниках, исключая гидроэлектростанции, выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,8 петаватт-час. Атомная энергетика обеспечила 2,796 петаватт-час.

Потребление энергии в мире продолжает смещаться в сторону более чистых источников. <...> В 2019 году мир стал потреблять на 1,3% больше энергии, причём большую часть прироста — 41% — обеспечили возобновляемые источники, — цитирует доклад РБК.

Эксперты BP отметили, что рост выбросов парниковых газов замедлился с 2,1% до 0,5%. Доля угольных электростанций в мировой энергетике упала до минимума с 2003 года и составила 27%. При этом, констатировали аналитики, уголь остаётся главным источником энергии на планете, поэтому снижение выбросов происходит слишком медленно.

Как писал NEWS.ru, палеонтологи Саутгемптонского университета в Англии предположили, что второе крупнейшее вымирание на Земле произошло из-за парниковых газов и резкого уменьшения озонового слоя.