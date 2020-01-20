На этой неделе, 23 января, в Иерусалиме состоится форум, посвящённый 75-летней годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в городе Освенцим. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что собирается его посетить, а также дал большое интервью местному изданию The Times of Israel. Планы украинского лидера на этот форум изрядно подпортил скандал с участием польских и израильских дипломатов, которые обвинили Киев в героизации нацизма. Зеленский собирается использовать площадку в Иерусалиме, чтобы сгладить последствия этой истории. А вот его встреча с Владимиром Путиным, который также будет там в это время, маловероятна, считают эксперты.

Форум, приуроченный к освобождению лагеря в Освенциме, соберёт мировых лидеров, среди которых вице-президент США Майкл Пенс, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон. По предположениям украинских журналистов, Владимир Зеленский до последнего момента не подтверждал своё участие, потому что израильская сторона отказалась предоставить ему слово на форуме. В отличие от Путина — речь российского президента запланирована в программе мероприятия. Однако в воскресном интервью изданию The Times of Israel Зеленский заявил, что для него важно само присутствие на этой площадке, так как во время холокоста погибли много украинских евреев. Задержку в принятии решения он объяснил тем, что не знал, когда на Украину прибудут тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном, и опасался, что не сможет посетить форум из-за траурных мероприятий на родине.

Я думаю, справедливо было бы предоставить президенту Украины слово (на форуме — NEWS.ru), — заявил Зеленский The Times of Israel. — Израильская сторона выбрала другой формат, нас не пригласили выступить с речью. Но в любом случае, я приму участие в церемонии.

Возможно, одной из причин того, что Зеленскому не дали выступить с речью, стал дипломатический демарш, предпринятый Израилем и Польшей в начале 2020 года. 2 января в Киеве состоялось факельное шествие по случае годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. После этого посол Израиля на Украине Йоэль Лион и его польский коллега Бартош Цихоцкий выступили с совместным заявлением: они осудили героизацию бандеровцев, которые пропагандировали этнические чистки, коллаборационистов и нацистов. В ответ Украина призвала не вмешиваться во внутренние дела страны.

Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прославление Киевом националистов, сотрудничавших с фашисткой Германией во времена холокоста, наверняка не раз аукнется Зеленскому, если он не изменит своё решение посетить форум в Иерусалиме. Не могли обойти стороной эту тему и израильские журналисты. В частности, они задали вопрос, почему на Украине продолжают называть улицы в честь этих весьма неоднозначных исторических личностей.

Есть герои, которые прославляются на западе и в центральной Украине, — деликатно ответил Зеленский. — В других частях Украины свои герои. Я понимаю, что у людей разные чувства. Поэтому я неоднократно говорил: раз у нас такая сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдём людей, имена которых не вызовут разногласий в настоящем и будущем.

Когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в августе посещал Киев, высказывались предложения, что из-за тесных взаимоотношений с Путиным он может стать посредником в переговорах России и Украины. Но они не оправдались: тема Донбасса ни разу не прозвучала в ходе этой встречи. По мнению аналитиков, не стоит возлагать больших надежд в плане российско-украинских отношений и на иерусалимский форум.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с NEWS.ru допустил, что на площадке форума в Иерусалиме может состояться встреча Зеленского с Путиным, хотя и отметил, что это маловероятно.