Политолог Владимир Корнилов рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «освежить в памяти знания по географии». Накануне украинский лидер заявил, что за короткий срок «нельзя захватить столь большую с точки зрения географии страну, как Украина», и призвал не сравнивать её с Афганистаном. Слова эксперта приводит газета «Взгляд».

Это заявление — свидетельство некомпетентности президента Украины. Он даже не представляет себе размеры Афганистана, — отметил публицист.

Корнилов пояснил, что по территории площадь Афганистана превосходит площадь Украины. Кроме того, Афганистан из-за гор географически более сложен, чем страна, во главе которой находится Зеленский. При этом по численности населения страны примерно сопоставимы, подчеркнул политолог.

Напомним, что Зеленский в интервью телеканалу CNN также отметил, что Украину и Афганистан нельзя сравнивать и по масштабам получаемой от Вашингтона помощи. Он подчеркнул, что речи о «выходе» США из его страны не идёт. Более того, Пентагону «следует наращивать своё присутствие» на Украине.

Зеленскому бы следовало его повнимательнее изучить, а заодно освежить в памяти знания по географии. Он бы многое для себя открыл, в том числе по поводу статуса главного союзника США вне НАТО, которого он совсем недавно так сильно добивался, — заключил Корнилов.

Ранее сообщалось, что рост русофобских настроений привёл к появлению большого числа неподсудных радикалов, которые могут поставить Украину на грань гражданской войны. По словам депутата Верховной рады Олега Волошина, в стране уже сейчас найдётся несколько десятков тысяч «горячих голов», готовых на штурм парламента.