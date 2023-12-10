Зеленскому раскрыли глаза на отношение стран Латинской Америки к Украине Pagina 12: «проповеди» Зеленского не станут слушать в Латинской Америке

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

У стран Латинской Америки нет желания поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, Киеву не удастся привлечь их на свою сторону, написал обозреватель Даниель Керсфельд в статье, опубликованной аргентинской газетой Pagina 12. По его мнению, Буэнос-Айресу стоит последовать примеру соседей и не слушать «проповеди» украинского лидера, который прибудет в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея.

Даже после нескольких попыток «проповедь» украинского правительства против Москвы так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте, — говорится в статье.

По словам автора, Зеленский намерен сделать ставку на новые власти Аргентины, рассчитывая на то, что она возьмет на себя лидерство в организации саммита между Украиной и Латинской Америкой. Кроме того, он ожидает, что Буэнос-Айрес поддержит санкции против Москвы, а также введение механизма компенсации ущерба, причиненного Украине в ходе конфликта.

Обозреватель отметил, что для Аргентины «очень рискованно вступать в зарубежный спор не столько в поисках мира, сколько ради получения благосклонного одобрения» со стороны США. Тем более что, по его словам, в демократической партии США относятся к президенту Милею настороженно и воспринимают его как фигуру, чрезмерно близкую к сопернику Байдена Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.