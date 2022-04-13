Зеленскому придётся отвечать за Медведчука, предупредил Володин

Президент Украины Владимир Зеленский заковал в наручники своего оппонента — и ему придётся отвечать, если с Виктором Медведчуком что-нибудь случится. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он возмутился, что США вместе с Евросоюзом безмолвствуют, когда речь идёт о «таких вот политических свободах» на Украине.

Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют. Виктор Медведчук известен как инициатор реализации Минских договорённостей в рамках парламентского измерения в нормандском формате. Если бы у него получилось, вряд ли бы сегодня происходили трагические события. Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США, — написал он.

Он уверен, что именно позиция Медведчука стала причиной, по которой его не поддерживают в Вашингтоне и Брюсселе. А Зеленский, отметил Володин, пытается представить оппозиционера предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один.

12 апреля Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он поздравил сотрудников ведомства с проделанной работой и пообещал опубликовать детали операции. К посту украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.