Зеленскому предрекли стать законной целью ВС РФ Аналитик Иванников: Зеленский рискует стать целью ВС РФ после попадания в розыск

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко рискуют стать законными целями для российских военных после попадания в базу розыска МВД РФ, заявил URA.RU политолог Олег Иванников. По его словам, их ждет строгое наказание за содеянные преступления.

Это военные преступники, которых ждет строгое наказание по совокупности содеянных преступлений. <...> Если российское Министерство обороны примет решение уничтожить их, то будет совершенно право, — подчеркнул подполковник запаса МВД.

Зеленского, как считает Иванников, «может ожидать судьба Джохара Дудаева», который был ликвидирован в 1996 году. Это может произойти по окончании президентских полномочий главы государства 20 мая, констатировал политолог.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Статья, по которой он разыскивается, не уточнялась. Должность руководителя Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 год.

До этого Россия объявила действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных МВД РФ. В основаниях было указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно, не говорилось. В базе также указали место рождения украинского лидера.