https://static.news.ru/photo/2c899bec-1aca-11ea-bb36-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Венецианская комиссия Совета Европы дала рекомендацию президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить решение о сокращении количества судей Верховного суда почти в два раза — до 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение консультативного органа Совета Европы по конституционному праву.

Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено, — приводит сообщение Венецианской комиссии Совета Европы ТАСС.

Комиссия посчитала, что в последние годы реформы судебной системы не были доведены до конца. Сокращение количества судей приведёт к задержке рассмотрения дел в связи с повышенной нагрузкой, отмечается в документе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оконфузился на «нормандском» саммите. Украинский лидер, перепутав места, едва не сел на стул президента России. Затем Владимир Зеленский стал открывать папку с документами, сидя спиной к фотографам.