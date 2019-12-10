Венецианская комиссия Совета Европы дала рекомендацию президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить решение о сокращении количества судей Верховного суда почти в два раза — до 100 человек. Об этом
Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено, — приводит сообщение Венецианской комиссии Совета Европы ТАСС.
Комиссия посчитала, что в последние годы реформы судебной системы не были доведены до конца. Сокращение количества судей приведёт к задержке рассмотрения дел в связи с повышенной нагрузкой, отмечается в документе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оконфузился на «нормандском» саммите. Украинский лидер, перепутав места, едва не сел на стул президента России. Затем Владимир Зеленский стал открывать папку с документами, сидя спиной к фотографам.
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