https://static.news.ru/photo/d030102a-5001-11ea-a772-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в рамках украинского ланча в Мюнхене заочно подискутировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как напоминает ТАСС, Трамп ранее назвал Украину «очень коррумпированной страной». Зеленский в этой связи заявил, что пора перестать постоянно вспоминать коррупцию, как только речь заходит об Украине.

Я думаю, что у нас есть многое, чем можно гордиться, и многое, о чём говорить, чем говорить о коррупции, которую мы обязательно преодолеем, — отметил украинский лидер.

Зеленский сообщил, что неоднократно настаивал — в том числе и в беседах с Трампом — на том, что нужно «изменять ощущение от Украины».

Украинский ланч с 2017 года организуется в Мюнхене в дни конференции по безопасности благотворительным фондом миллиардера Виктора Пинчука. На сайте организации целью ланча называется «продвижение Украины на глобальной повестке дня».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, в ходе выступления на Мюнхенской конференции Зеленский раскритиковал мировую систему безопасности, которая работает только на сильные державы, но «не спасла Украину».