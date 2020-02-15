Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в рамках украинского ланча в Мюнхене заочно подискутировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Как
Я думаю, что у нас есть многое, чем можно гордиться, и многое, о чём говорить, чем говорить о коррупции, которую мы обязательно преодолеем, — отметил украинский лидер.
Зеленский сообщил, что неоднократно настаивал — в том числе и в беседах с Трампом — на том, что нужно «изменять ощущение от Украины».
Украинский ланч с 2017 года организуется в Мюнхене в дни конференции по безопасности благотворительным фондом миллиардера Виктора Пинчука. На сайте организации целью ланча называется «продвижение Украины на глобальной повестке дня».
Ранее, как сообщал NEWS.ru, в ходе выступления на Мюнхенской конференции Зеленский раскритиковал мировую систему безопасности, которая работает только на сильные державы, но «не спасла Украину».
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