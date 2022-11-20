Зеленского заподозрили в попытке развязать «третью мировую войну» The American Conservative: Зеленский солгал относительно инцидента с ракетой в Польше

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России по поводу инцидента в Польше и его заверения о том, что Киев к этому не причастен, являются ложью и попыткой развязать третью мировую войну, написали авторы The American Conservative. По их мнению, политик не не мог не знать о принадлежности Украине ракеты, которая упала в соседней стране.

Невозможно представить, чтобы лидер страны, находящейся в состоянии войны, не получил от своего командования на поле боя информацию о траектории полета пограничной ракеты противовоздушной обороны примерно в то же время, когда он и его правительство делали заявления о срочности введения НАТО коллективной обороны, — считают авторы издания.

Она напомнили о том, что к прямому конфликту между РФ и США призывало уже множество людей. И все это, как отметили в The American Conservative, делается ради «мелких интересов Киева».

Владимир Зеленский ранее выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже Байден усомнился в словах украинского коллеги. По словам главы Белого дома, его заявление не дает никаких доказательств.

В свою очередь, экс-начальник Генштаба армии Чехии Йиржи Шедивы заявил, что президент Украины не должен был делать заявление про ЧП в Польше, основываясь на недостоверных данных.