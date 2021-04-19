Зеленского высмеяли за слова о достижениях Украины в космосе

https://static.news.ru/photo/5992eeb6-a167-11eb-832b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские пользователи Сети высмеяли президента своей страны Владимира Зеленского. Он, поздравляя NASA с первыми полётом беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе, похвалился успехами Украины в освоении космоса.

Зеленский, в частности, отметил в Twitter, что на Марсе «победа технологий» стала возможной, поскольку над вертолётом трудился украинец Игорь Панченко.

Пользователям слова президента показались смешными: «Ждём новый вышиватный спутник!», «Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?», «Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в своё время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro. Как полагает Зеленский, подобное будущее можно изменить в случае, если жители этих территорий начнут считать себя украинцами.