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Зеленского высмеяли за слова о достижениях Украины в космосе

02:26, 20 апреля 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские пользователи Сети высмеяли президента своей страны Владимира Зеленского. Он, поздравляя NASA с первыми полётом беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе, похвалился успехами Украины в освоении космоса.

Зеленский, в частности, отметил в Twitter, что на Марсе «победа технологий» стала возможной, поскольку над вертолётом трудился украинец Игорь Панченко.

Пользователям слова президента показались смешными: «Ждём новый вышиватный спутник!», «Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?», «Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в своё время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro. Как полагает Зеленский, подобное будущее можно изменить в случае, если жители этих территорий начнут считать себя украинцами.

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