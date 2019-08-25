https://static.news.ru/photo/a64bb2d0-a8ec-11e9-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский стал объектом насмешек в Сети из-за слов о взятии казаками французской крепости Дюнкерк в XVII веке.

Комментируя заявление украинского лидера, пользователи Сети в шутку предположили, что он лично помогал казакам копать Чёрное море. При этом многие с сожалением констатировали, что в подобные вещи, которые говорит Зеленский, верят украинцы.

Один из подписчиков также засомневался в том, что это мог сказать действующий президент, с иронией предположив, что это его предшественник Пётр Порошенко скомпрометировал Зеленского.

Пётр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме, — пошутил комментатор, а также отметил, что дело Порошенко процветает.

Ещё один пользователь возмутился тем, что глава государства постоянно путает тексты выступлений из «95 квартала и президента».

В сентябре 1646 года группа казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко совместно с польскими пехотинцами, помогая французской армии, смогли осадить крепость Дюнкерк. Данная легенда не подтверждена и множество раз опровергалась историками, в том числе украинскими.

Тридцатилетняя война — масштабный религиозно-политический конфликт в Европе XVII века, в котором так или иначе приняли участие все ведущие державы того времени. Основные действия развернулись на территории Священной Римской империи германской нации, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в своей речи напомнил о взятии казаками французской крепости Дюнкерк. Он заявил, что не совсем правильно говорить о том, что Украине 28 лет, и перечислил ряд исторических событий, которые, по его мнению, можно отнести к украинскому государству.