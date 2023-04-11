Зеленского обвинили в желании продать часть территорий Украины из-за Крыма Экс-разведчик MI6 Крук: Зеленский готов отдать часть территорий за помощь в захвате Крыма

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук рассказал YouТube-каналу Judging Freedom, что Зеленский готов пойти на передачу части западных территорий Украины Польше в обмен на помощь в захвате Крыма. Он добавил, что в ходе недавнего визита украинского лидера в Варшаву стороны обсудили полномасштабную военную помощь ВСУ. Эксперт при этом выразил уверенность в том, что такое развитие событий «вполне реально».

Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО, — сказал Крук.

По его словам, на этот шаг не пойдут власти Польши, так как, по словам Курка, страна переживает внутриполитические трудности.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.

Подполковник в отставке Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в свою очередь ранее сообщил, что ВСУ устраивают массовые захоронения погибших бойцов в воронках от крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По его мнению, украинское командование таким образом скрывает реальные потери в живой силе.