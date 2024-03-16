Зеленского обвинили в готовности утопить в крови всю Украину Полянский: Зеленский ради сохранения власти готов утопить в крови всю Украину

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, стараясь сохранить свою власть, готов утопить в крови всю страну, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, Запад никак не намерен реагировать на решения украинского лидера.

Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами. И чтобы сместить акцент с этой крайне некомфортной темы, ему нужны громкие провокации, — сказал дипломат.

Западные государства в то же время не собираются обращать внимание на нелегитимность режима Зеленского, уточнил Полянский. Как считает зампред, речь идет об игнорировании «всех его преступлений и диктаторских решений».

Ранее российский представитель в Совбезе ООН в рамках выступления на заседании всемирной организации подчеркнул, что Москва не собирается устранять президента Украины. По его словам, если бы ВС РФ действительно хотели это сделать, то у них бы точно получилось.

До этого Зеленский рассказал, что баллистическая ракета, выпущенная по Одессе, приземлились в 300–400 метрах от него и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находился с рабочим визитом на Украине. Снаряд был выпущен из Крыма, предположил политик.