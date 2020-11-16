Зеленского на Украине призвали закупить российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/7ca8ebb0-2856-11eb-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/IMAGEPOWER/imago-images.de/Global Look Press

Киев должен закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко в обращении к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Я знаю вас, уважаемый Владимир Александрович, как отзывчивого, доброго и гуманного человека, поэтому обращаюсь именно к вам и прошу вас дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса! — написал учёный в Facebook.

Он уточнил, что Киев может либо купить готовую вакцину, либо приобрести у Москвы технологию для самостоятельного производства. Пешко считает, что производство «Спутника V» способно помочь здравоохранению Украины и развитию фармакологии, появлению рабочих мест и повышению заработных плат, вакцина же спасёт многие жизни.

Учёный отметил, что на Украине должны принять правильное решение и закупить максимальное число доз для остановки распространения коронавируса. Из-за высоких темпов заражения инфекцией «украинцев просто негде будет лечить, и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи». Поэтому нужны контракты с Россией, у которой есть разработанная и лицензированная вакцина «Спутник V», подчеркнул Пешко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ввод на Украине «карантина выходного дня» — это правильное решение, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в стране необходимо усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу. Новые меры позволили сократить контакты граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье — на 27%. «Карантин выходного дня» введён на Украине с 14 по 30 ноября.