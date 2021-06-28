«Зеленского на нары»: националисты обвинили главу Украины в предательстве

Участники различных украинских националистических партий и организаций устроили в Киеве акцию возле здания офиса президента Украины. Они обвиняют Владимира Зеленского в предательстве и срыве спецоперации по задержанию россиян, якобы являвшихся членами ЧВК Вагнера, сообщает РИА Новости.

Акцию организовали после слов Зеленского, который заявил, что в ходе последнего общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему информацию о 33 россиянах, которых в июле 2020 года задержали в Минске. Тогда в украинских СМИ появилась информация, что спецоперацию спецслужбы страны готовили больше года, но она провалилась.

В Киеве несколько сотен человек с флагами политических партий и движений стоят с плакатами «Зеленский — предатель» и «Зеленского на нары». Ещё на одном из плакатов изображён процессуальный документ — «сообщение о подозрении Зеленского в совершении госизмены».

Участники собрания выступали в режиме свободного микрофона и выражали своё недовольство провалом «украинской спецоперации». К месту акции стянуты несколько десятков полицейских.

Ранее стало известно, что представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников, якобы участвовавших в войне в Донбассе, пытались выманить, задержать и предъявить обвинения за преступления. Операцию придумали в Главном управлении разведки Минобороны.