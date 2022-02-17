Зеленский заявил о желании поговорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, Киев всегда готов к переговорам с Москвой.

Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть за стол переговоров с Путиным и переговорить с ним, наш глава МИД Дмитрий Кулеба говорит, что он хочет сесть за стол с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, — сказал Кислица, его цитирует РИА Новости..

Дипломат также добавил, что генеральный секретарь ООН спрашивал у него, готов ли он сам сесть за стол переговоров с простоянным представителем РФ при организации Василием Небензей. Однако с этим пунктом возникли проблемы.

Но Небензя, то ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной..., у нас никогда не было переговоров с ним, — признался Кислица.

При этом он подчеркнул, что украинцы всегда готовы к предметным переговорам с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН назвал безосновательными и опасными инсинуации о планах нападения РФ на Украину. Он отметил, что несмотря на попытки Запада услужливо предложить РФ военные сценарии, «это лишь слова». Цель же США и других стран — «замотать» переговоры о гарантиях безопасности России.

Некоторое время назад президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие несколько дней есть все основания ожидать «нападения» российских войск на Украину, при этом дав понять, что возможности для дипломатического урегулирования кризиса остаются.