Зеленский заявил о заговоре «старых элит» против президента и Украины

https://static.news.ru/photo/7e46f72c-1c54-11eb-9fa6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил конституционно-политический кризис в стране «заговором старых элит».

Глава государства уверен, что «демарш» Конституционного суда — это «публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны».

Сегодня на одной чаше весов — уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах. Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? А вот Конституционный суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, считает иначе, — отмечает Зеленский в своём Telegram-канале.

А на другой чаше весов, по словам президента, свобода, гарантии справедливости и полноценное современное государство, «где любой чиновник должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы».

Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете, — добавил Зеленский.

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

При этом НАПК в настоящее время расследует дела о неточностях в декларациях против как минимум трёх судей КС.

Как ранее писал NEWS.ru, ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента вопрос роспуска Конституционного суда не входит по конституции страны. Эта инициатива уже вызвала обеспокоенность в Венецианской комиссии Совета Европы. Она направила в Киев своё обращение.