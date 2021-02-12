Зеленский заявил о выходе отношений Украины и ОАЭ на новый уровень

https://static.news.ru/photo/51537696-6eb6-11eb-9cc8-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в ОАЭ встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби Зайд аль-Нахайяном.

В сообщении офиса украинского президента указывается, что собеседники в ходе общения уделили особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Президент и принц согласились, что их страны могут увеличить товарооборот в несколько раз в ближайшие пять лет.

Наши отношения выходят на новый качественный уровень. На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и тёплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты, — приводит слова Зеленского его офис.

Зеленский рассказал принцу о динамике осуществления реформ на Украине и о законодательной базе по защите иностранных инвестиций. Президент Украины поблагодарил ОАЭ за предоставленную Киеву гуманитарную помощь для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил падение рейтинга Зеленского «непростыми временами» и коронавирусом, передавал NEWS.ru.