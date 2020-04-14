Мир

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

20:45, 14 апреля 2020
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине не произошло резкого скачка заболеваемости в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он отметил, что благодаря сознательности граждан удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Таким образом он прокомментировал статистические данные по заболеваемости.

Резкого скачка не произошло благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции, цитирует РИА Новости Зеленского.

Лидер Украины добавил, что расслабляться ещё рано. Сообщается, что на 14 апреля число заражённых в стране выросло до 3372, за сутки зафиксировано еще 270 случаев заражения, всего скончались 98 человек, выздоровели 119.

Как писал NEWS.ru, 11 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране придётся облегчить к маю, потому что «Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване».

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