Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

https://static.news.ru/photo/79d2dbda-7e79-11ea-86ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине не произошло резкого скачка заболеваемости в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он отметил, что благодаря сознательности граждан удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Таким образом он прокомментировал статистические данные по заболеваемости.

Резкого скачка не произошло благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции, — цитирует РИА Новости Зеленского.

Лидер Украины добавил, что расслабляться ещё рано. Сообщается, что на 14 апреля число заражённых в стране выросло до 3372, за сутки зафиксировано еще 270 случаев заражения, всего скончались 98 человек, выздоровели 119.

Как писал NEWS.ru, 11 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране придётся облегчить к маю, потому что «Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване».