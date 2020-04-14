Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

На Украине не произошло резкого скачка заболеваемости в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что благодаря сознательности граждан удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Таким образом он прокомментировал статистические данные по заболеваемости.
Резкого скачка не произошло благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции, — цитирует РИА Новости Зеленского.
Лидер Украины добавил, что расслабляться ещё рано. Сообщается, что на 14 апреля число заражённых в стране выросло до 3372, за сутки зафиксировано еще 270 случаев заражения, всего скончались 98 человек, выздоровели 119.
Как писал NEWS.ru, 11 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране придётся облегчить к маю, потому что «Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване».