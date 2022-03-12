Зеленский заявил о срабатывании всех гуманитарных коридоров 12 марта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 12 марта, сработали все утверждённые гуманитарные коридоры и эвакуировать удалось почти 13 тысяч человек. Об этом украинский лидер рассказал в Telegram-канале.

Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днём, — сообщил украинский президент.

По словам Зеленского, колонне пришлось заночевать в Бердянске из-за сложности маршрута.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что число желающих эвакуироваться с территории Украины составляет свыше 2,6 млн человек. За сутки это число возросло почти на 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. На площади перед больницей оказались как минимум шесть тел погибших мирных жителей, число жертв неокончательное, поскольку завалы ещё не разобраны.