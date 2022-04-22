Зеленский заявил о получении Украиной оружия, «о котором она просила»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве стали принимать партии оружия, которое прежде запрашивали у своих партнёров. При этом он не рассказал, какое именно вооружение поставляется в страну и кем, сообщает РИА Новости.

Я благодарен всем нашим партнёрам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили, — цитирует агентство украинского лидера.

За последние сутки стало известно о поставках в Киев тяжёлой артиллерии Канадой, отправке боеприпасов и военного снаряжения Испанией, а также беспилотников США.

Ранее стало известно, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила: Украина не смогла бы сопротивляться российской армии без поставок западного оружия. Она созналась, что Вашингтон поставлял оружие с самого начала спецоперации, и добавила, что США продолжат поставки оружия Киеву.