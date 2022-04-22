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Зеленский заявил о получении Украиной оружия, «о котором она просила»

Зеленский: партнёры начали поставлять запрашиваемое Украиной оружие
02:19, 23 апреля 2022
Зеленский заявил о получении Украиной оружия, «о котором она просила» Владимир Зеленский Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве стали принимать партии оружия, которое прежде запрашивали у своих партнёров. При этом он не рассказал, какое именно вооружение поставляется в страну и кем, сообщает РИА Новости.

Я благодарен всем нашим партнёрам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили, — цитирует агентство украинского лидера.

За последние сутки стало известно о поставках в Киев тяжёлой артиллерии Канадой, отправке боеприпасов и военного снаряжения Испанией, а также беспилотников США.

Ранее стало известно, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила: Украина не смогла бы сопротивляться российской армии без поставок западного оружия. Она созналась, что Вашингтон поставлял оружие с самого начала спецоперации, и добавила, что США продолжат поставки оружия Киеву.

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